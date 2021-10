Alunos da Escola Municipal Tenente Mozart Pereira participaram da Semana Nacional do Trânsito - Divulgação

Alunos da Escola Municipal Tenente Mozart Pereira participaram da Semana Nacional do TrânsitoDivulgação

Publicado 01/10/2021 15:27 | Atualizado 01/10/2021 15:30

Belford Roxo - A Secretaria de Educação de Belford Roxo (Semed) está realizando nas unidades escolares da rede, atividades sobre a Semana Nacional do Trânsito. Na quinta-feira (30/09), a ação aconteceu na Escola Municipal Tenente Mozart Pereira dos Santos, bairro Sargento Roncalli, e de acordo com a coordenadora da educação infantil da unidade, Nelma da Silva, os professores ensinaram e levaram orientações sobre o trânsito, significado das placas indicativas, sinalização de trânsito e através de atividades lúdicas, instruíram as crianças sobre as leis de trânsito.

A professora Luane Nunes explicou que receberam orientações da Semed para realizarem as atividades. “As crianças estão tendo uma vivência, conhecendo sobre as leis e além de aprender, se divertem com seu colegas da escola”, disse.