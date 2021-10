Roxo tem repescagem de vacinação para pessoas acima de 12 anos, até o sábado (09/10) - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 04/10/2021 08:35 | Atualizado 04/10/2021 08:45

Belford Roxo – A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Saúde, prossegue nesta semana (04/10 a 09/10) com a repescagem de vacinação contra a Covid-19 para pessoas acima de 12 anos. A imunização de 1ª e 2ª dose acontece em 12 unidades de saúde, além do drive-thru da Uniabeu, no Centro. A vacinação acontece das 8h às 17h. No sábado (09/10), será de 8h às 12h.

LOCAIS DE VACINAÇÃO – BELFORD ROXO



1ª dose e 2ª dose



- Policlínica de Heliópolis

- Policlínica Itaipu

- Policlínica Parque Amorim

- Policlínica Parque São José

- Policlínica Wona

- Policlínica de Santa Maria

- USF Maria Anésia de Araújo Silva (Jardim Glaucia/Redentor)

- UBS Antônio Francisco Ribeiro

- USF Ererê

- UBS Rosa Sá Lourenço (Malhapão)

- Policlínica Neuza Brizola

- Policlínica Nova Aurora

Drive thru (primeira e segunda dose)

- Uniabeu – Rua Itaiara, 301, Centro