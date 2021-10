De acordo com informações do Sindicato dos Servidores do Degase, dos dois agentes feridos, um deles teve que ser encaminhados para um hospital, com um corte profundo na mão - Reprodução

De acordo com informações do Sindicato dos Servidores do Degase, dos dois agentes feridos, um deles teve que ser encaminhados para um hospital, com um corte profundo na mãoReprodução

Publicado 02/10/2021 23:19 | Atualizado 02/10/2021 23:45

Belford Roxo – Menores infratores do Centro de Atendimento Integrado (CAI), unidade de internação do Degase de Belford Roxo, fizeram uma rebelião na tarde deste sábado (02), deixando dois agentes feridos, outros reféns, além de destruírem parte das instalações da unidade na Baixada Fluminense.

De acordo com informações do Sindicato dos Servidores do Degase, dos dois agentes feridos, um deles teve que ser encaminhado para o Hospital Municipal de Belford Roxo, com um corte profundo na mão.



O tumulto começou quando os agentes foram fechar uma das grades que separa as celas e foram empurrados pelos menores. Os internos conseguiram ultrapassar o espaço, ferir alguns agentes e fazer outros reféns.



Policiais militares do 39° Batalhão (Belford Roxo) estiveram no local e controlaram a rebelião no início da noite.



Segundo os dados do sindicato, a unidade de Belford Roxo conta com aproximadamente 100 adolescentes, para cada 12 agentes. O número ultrapassa o limite imposto pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), que indica que a proporcionalidade deve ser de cinco internos para cada agente de segurança.