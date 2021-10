Moradores registraram em câmeras o momento de agressão do homem - Reprodução

Moradores registraram em câmeras o momento de agressão do homemReprodução

Publicado 03/10/2021 14:49 | Atualizado 03/10/2021 14:59

Belford Roxo - Moradores do bairro Parque Jupiranguaí, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, estão assustados com um morador de rua que anda agredindo mulheres, crianças e idosos pela comunidade. Segundo os moradores, o homem teria problemas psiquiátricos, e mais de 100 anotações criminais. No caso mais recente, o homem agrediu um menino de 10 anos e a mãe do menor.

Juliana Félix foi agredida junto com o filho de 10 anos Reprodução / TV Record



Moradores fizeram imagens do homem andando pelas ruas do bairro com um pedaço de madeira na mão Reprodução



Depois das denúncias, o agressor foi levado por equipes do SAMU a UPA do Lote XV, mas os moradores temem que ele volte ao bairro. A identificação do homem ainda não foi revelada. Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) também estão intensificando o patrulhamento pelo bairro.

“Ao questionar ele, ele veio para cima de mim. Primeiro ele foi pra cima da minha irmã e ela se protegeu. Mas ele pegou a madeira da mão dela e deu uma paulada no meu rosto. Correu atrás de mim e deu outra nas minhas costas e três na cabeça. Eu gritando e minha irmã gritando, pedindo socorro e ninguém socorreu”, disse a moradora Juliana Félix, em entrevista na última semana ao Programa Balanço Geral, da Record TV.Na última semana foram registrados mais de cinco agressões do homem. Segundo os vizinhos, o rapaz de 28 anos, tem problemas psiquiátricos. O pai mora em Magé e ele estaria vivendo nas ruas. Mulheres e crianças costumam ser os alvos do criminoso. Moradores fizeram imagens que mostram o homem carregando um pedaço de madeira nas mãos.Depois das denúncias, o agressor foi levado por equipes do SAMU a UPA do Lote XV, mas os moradores temem que ele volte ao bairro. A identificação do homem ainda não foi revelada. Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) também estão intensificando o patrulhamento pelo bairro.