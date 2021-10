O homem atuava como segurança do traficante que é acusado de ter ordenado a morte dos três meninos desaparecidos, que residiam na comunidade do Castelar, em Belford Roxo, em dezembro de 2020 - Divulgação/ Polícia Civil

Publicado 01/10/2021 21:02 | Atualizado 01/10/2021 21:04

Belford Roxo - Policiais civis da 22ª DP (Penha) prenderam nesta quinta-feira (30/09), um homem apontado como segurança de um traficante da comunidade do Castelar, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Ele foi capturado em um hospital do Méier, na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde deu entrada, após ter sido baleado.

O criminoso é suspeito de ter realizado um roubo de veículo e participado de um confronto com policiais militares que impediram o roubo de outro carro, no dia 27 de setembro, em Olaria. Ele vinha sendo monitorado pela equipe da delegacia.

De acordo com os agentes, o preso teria participado de diversos ataques a comunidades rivais e a bases da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). O homem atuava ainda como segurança do traficante que é acusado de ter ordenado a morte dos três meninos desaparecidos, que residiam na comunidade do Castelar, em Belford Roxo, em dezembro de 2020.