O homem identificado como, Robson dos Santos, foi morto a tiros após discussão na Rua Itapirapé - Reprodução

Publicado 05/10/2021 17:38 | Atualizado 05/10/2021 17:41

Belford Roxo – Um jogo de cartas e uma aposta de R$ 100 reais foram o estopim para um crime em Belford Roxo. Na noite do último sábado (02/10), um homem identificado como Robson dos Santos, foi morto a tiros após uma discussão durante uma partida de baralhos, na Rua Itapirapé, no bairro Xavantes.



Testemunhas que presenciaram o crime, contaram que Robson foi baleado quatro vezes, após discutir com o assassino que não aceitou perder R$ 100 reais, no jogo conhecido como ronda. Após a discussão, o suspeito identificado como Rodrigo, teria saído do local e voltado armado, atirado contra Robson, que chegou a correr após levar dois tiros, um no pescoço e no rosto, mas foi atingido novamente por mais dois disparos, um na perna e outro no tórax.



Robson foi socorrido por um amigo e uma sobrinha no Hospital Municipal de Belford Roxo, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A vítima deixa dois filhos.



Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) estiveram no local. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) está investigando o caso.