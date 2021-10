Aline Ribeiro foi a vice-campeã, Rosa Angélica venceu o Festival da Empada, e Ariane de Lima ficou com o terceiro lugar - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 04/10/2021 16:47 | Atualizado 04/10/2021 17:04

Belford Roxo - E a melhor empada de Belford Roxo venceu! O título foi para Rosa Angélica. Ela disputou com mais onze concorrentes e depois de tirar a melhor nota em todos os critérios dos 12 juízes, levou o prêmio de um carrinho de vendas de empadas e mil reais de insumos para casa. A segunda colocada, Aline Ribeiro, recebeu R$ 500 em insumos, e o terceiro lugar, que foi para Ariane de Lima, ganhou R$ 300 em insumos.

Cada participante teve que preparar a sua receita para os jurados e uma para fotografia. O objetivo foi valorizar a gastronomia cultural e regional, descobrindo novos talentos e gerar renda através do empreendedorismo.

ao lado da campeã Rosa Angélica, a deputada Daniela do Waguinho destacou a importância do Festival da Empada Rafael Barreto / PMBR De acordo com o secretário de Trabalho, Renda e Economia Solidária, Sérgio Lins, a ideia do festival foi de um amigo vendedor. “A partir disso elaboramos o projeto e o colocamos em prática. Recebemos o incentivo da deputada federal Daniela do Waguinho (MDB), que acompanhou o processo desde o início, assim como do prefeito Waguinho (PSL) e do deputado estadual Márcio Canella (MDB)”, destacou o secretário, que ainda anunciou o primeiro reality de Belford Roxo para lançar o melhor confeiteiro ao lado do chef de confeitaria Alexandre Oliveira. Durante o evento, a jurada e secretária de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro, anunciou a parceria para o concurso de Miss Plus Size.

Talentos na cidade

Secretária Brenda Carneiro, deputada federal Daniela do Waguinho e secretário Sérgio Lins com as três primeiras colocadas no Festival da Empada Rafael Barreto / PMBR “Acompanhei todo o processo e passo a passo. Fiquei emocionada ao conversar com todos os participantes que agradeceram a oportunidade. Temos muitos talentos na cidade e em todas as áreas e é sempre bom despertar e incentivar o empreendedorismo, pois isso fomenta a geração de empregos”, afirmou a deputada federal Daniela do Waguinho.

A terceira colocada, Ariane de Lima, agradeceu a oportunidade de crescer na área da gastronomia. Já a vice-campeã, Aline Ribeiro, garantiu que só de participar foi uma honra. E a grande campeã do evento, Rosa Angélica, acentuou que estava confiante, porém nervosa. “Agradeço a prefeitura pelo incentivo e a todos que acreditaram em mim. Eu aprendi, me diverti e me emocionei. Quase desmaiei de nervoso, mas deu tudo certo. Eu queria que minha empada virasse marca, e esse concurso já me abriu portas para começar esse sonho”, finalizou Rosa.