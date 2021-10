Maria do Rosário Ferreira da Cruz, de 43 anos, deixou um filho de 13 anos - Reprodução / Record TV Rio

Maria do Rosário Ferreira da Cruz, de 43 anos, deixou um filho de 13 anosReprodução / Record TV Rio

Publicado 05/10/2021 00:19 | Atualizado 05/10/2021 16:57

Belford Roxo – A diarista Maria do Rosário Ferreira da Cruz, de 43 anos, morreu na última sexta-feira (01/10), ao ser arremessada de um ônibus que circulava com a porta aberta em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A mulher acabou caindo após o ônibus da linha 418 (Parque Suécia x Duque de Caxias), da Transportes Santo Antônio, fazer uma curva.

Segundo testemunhas, Maria do Rosário tinha acabado de entrar no coletivo e estava perto da porta, que ficou aberta com o veículo em movimento. Ao cair, bateu a cabeça no meio-fio, foi socorrida e levada ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, mas não resistiu e acabou morrendo no mesmo dia.



A linha 418 da Transportes Santo Antônio faz o trajeto Parque Suécia x Duque de Caxias Divulgação / Transportes Santo Antônio Maria do Rosário Ferreira da Cruz, deixou um filho de 13 anos. No velório, os familiares, além de pedir justiça, afirmaram que até o momento, a Transportes Santo Antônio não prestou nenhum tipo de assistência à família.

O caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo). Em nota, a Transportes Santo Antônio afirmou que "se solidariza com a dor da família neste momento difícil e reafirma a total colaboração com as autoridades policiais na investigação para apurar as causas do acidente." A empresa também disse que já começou a reunir informações operacionais que possam contribuir com a Polícia.