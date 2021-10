ACM Neto, Rueda, Waguinho e Canela no evento desta terça em Brasília (DF) - Divulgação

ACM Neto, Rueda, Waguinho e Canela no evento desta terça em Brasília (DF)Divulgação

Publicado 05/10/2021 23:23 | Atualizado 06/10/2021 12:27

Belford Roxo – O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, foi confirmado na noite desta terça-feira (05/10)), pelo vice-presidente do PSL, Antônio Rueda, como presidente do Partido União Brasil, no Estado do Rio de Janeiro. O novo partido é resultado da fusão das legendas DEM e do PSL.



No evento, em Brasília (DF), estiveram presentes ainda, o deputado estadual, Márcio Canella, e o presidente nacional do DEM, ACM Neto. Com a concretização da União Brasil, estão previstas maiores fatias dos fundos eleitoral e partidário e o maior tempo de rádio e televisão para a eleição de 2022.

O deputado estadual, Márcio Canella, o vice-presidente do PSL, Antônio Rueda e o prefeito de Belford Roxo, Waguinho Divulgação



A fusão reunirá também a maior bancada da Câmara dos Deputados, com 81 deputados, com força para definir os rumos dos projetos da Casa, além de quatro governadores e sete senadores. “Teremos rapidamente as maiores bancadas federal e estadual e grande número de prefeitos”, disse entusiasmado, o prefeito Waguinho.A fusão reunirá também a maior bancada da Câmara dos Deputados, com 81 deputados, com força para definir os rumos dos projetos da Casa, além de quatro governadores e sete senadores.