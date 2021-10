O secretário Marcelo Machado percorre o município para deixar as calçadas livres - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 05/10/2021 17:49 | Atualizado 05/10/2021 17:51

Belford Roxo - Calçada é lugar de pedestre! É com esse lema que a Secretaria de Mobilidade Urbana de Belford Roxo realizou, nesta terça-feira (05/10), em diversos bairros, como: Centro, Andrade Araújo, Heliópolis, Farrula e Nova Aurora, o projeto Calçada Livre. Com o auxílio de agentes de trânsito e reboque, o secretário da pasta, Marcelo Machado, esteve orientando e conscientizando a população para que não estacionem ou deixem objetos que obstruam a passagem dos pedestres pelas calçadas. Se o veículo ou material estiver abandonado, será rebocado ou recolhido. A ação está acontecendo diariamente.

Segundo o secretário de Mobilidade Urbana, Marcelo Machado, esse é um trabalho pedagógico feito nas ruas. “Observamos esses dias muitos carros no passeio público. Por isso, estamos orientando e educando as pessoas para que não impeçam a passagem dos pedestres, cadeirantes, mães com carrinhos de bebês e crianças nas calçadas. A cidade está crescendo e nossa função é conscientizar”, destacou o secretário.

O carro de Valdo Trindade, 42 anos, morador do Centro há 40 anos, enguiçou em um posto próximo à Clínica da Mulher no final de semana. Os agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana o avistaram e rebocaram para próximo da rua de Valdo, que não conseguiu contato com algum mecânico. “O secretário conversou comigo e rebocou o meu carro até minha rua para que eu solicitasse a ajuda de um profissional. Agradeço a sensibilidade em me ouvir, entender e ajudar”, ressaltou ao lado de seu vizinho Nelson dos Reis, 69.