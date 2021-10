Com o acidente, as duas cancelas ficaram interditadas causando um grande engarrafamento no local - Reprodução

Belford Roxo – Menos de uma semana depois, novamente aconteceu na tarde desta terça-feira (05/10), um acidente envolvendo trem e carro, na divisa férrea que separa os municípios de Belford Roxo e Nova Iguaçu. Desta vez, a colisão aconteceu na cancela que fica na Estrada Doutor Plínio Casado, próximo a Igreja Santo Antônio da Prata, no bairro da Prata.

Com o acidente, as duas cancelas ficaram interditadas, causando um grande engarrafamento no local.

Viaturas do SAMU e do Corpo de Bombeiros estiveram no local, para atender o motorista do modelo Prisma que foi atingido. A princípio o condutor não se feriu. Seguranças da empresa responsável pelo transporte ferroviário também estiveram na linha férrea.

Na última quinta-feira (30/09), aconteceu outro acidente entre um carro e trem na cancela entre Belford Roxo e Nova Iguaçu, que fica na Avenida José Mariano dos Passos. Na ocasião, o motorista ficou ferido e teve que ser socorrido.