Jogadores, torcida e comissão técnico da União Eterna comemoram o título do Brasileirão da Baixada - Marcos Leandro

Publicado 06/10/2021 00:17 | Atualizado 06/10/2021 00:29

Paulo Henrique (careca) marcou um golaço olímpico para o União Eterna Marcos Leandro

União Eterna recebeu o troféu de campeão das mãos do secretário de Esporte e Lazer de Belford Roxo, Rodrigo Gomes Marcos Leandro

O artilheiro da competição Théo, do Lagoinha, recebeu o troféu de destaque das mãos do presidente da ACFBR, Jackson Macedo Marcos Leandro

Belford Roxo - A grande final da 9ª edição do Brasileirão da Baixada, organizada pela Associação de Clubes de Belford Roxo (ACFBR), realizada na manhã do último domingo (03/10), no Estádio Nélio Gomes foi um sucesso e surpreendeu a todas as expectativas de público, com muita empolgação. O União Eterna sagrou-se campeão vencendo por 2 a 0, o Lagoinha. Zinho e o experiente Paulo Henrique (ex-Nova Iguaçu FC), com um golaço olímpico, marcaram os gols do título iguaçuano.“Não tenho palavras para agradecer a todos que colaboraram com a realização desta competição, que hoje podemos considerar a maior da Região da Baixada Fluminense. A estrutura do Estádio Nélio Gomes, fornecida pelo presidente do Sociedade Esportiva Belford Roxo, Reginaldo Gomes foi perfeita, assim como a equipe de segurança e médica. Parabéns a todos os times e em especial ao campeão União Eterna e a Lagoinha, vice-campeã. E já convido a todos para a 10ª edição do Brasileirão da Baixada”, disse o presidente da ACFBR, Jackson Macedo.O troféu Cacá do Raça, uma homenagem ao dirigente do tradicional time da cidade, o Raça de Belford Roxo, vitorioso em competições no Estado, foi entregue ao campeão pelas mãos do homenageado. Os atletas e torcida que se destacaram receberam seus troféus, que foram entregues pelo presidente da ACFR, Jackson Macedo, o secretário de Esporte e Lazer de Belford Roxo, Rodrigo Gomes e pelo presidente do Sociedade Esportiva Belford Roxo, Reginaldo Gomes.Foram destaques: Melhor torcida UVA; craque Dogão (União), goleiro Jack (União), treinador Paulinho (União); artilheiro Théo (Lagoinha).