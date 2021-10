A plataforma Retratos Regionais da Firjan tem como base o saldo de empregos formais disponibilizados no Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) - Rafael Barreto / PMBR

A plataforma Retratos Regionais da Firjan tem como base o saldo de empregos formais disponibilizados no Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados)Rafael Barreto / PMBR

Publicado 06/10/2021 15:02 | Atualizado 06/10/2021 15:10

Belford Roxo – Parece que aos poucos os municípios estão se reconstruindo, após o período da pandemia da Covid-19, e seus reflexos negativos na economia. A partir da análise agregada de todos os setores econômicos (indústria, comércio, serviços e agropecuária), constata-se que a Baixada Fluminense acumulou saldo negativo de 448 postos de trabalho formais em agosto de 2021. O resultado destoa dos sucessivos crescimentos registrados nos últimos quatro meses consecutivos. A forte queda ficou concentrada em Duque de Caxias, que fechou o mês de agosto no vermelho (-2.434). Mesmo assim, o saldo acumulado do ano na região, até o momento, é de 10.751 contratações. A análise feita pela Firjan, a partir da plataforma Retratos Regionais, mostra que no acumulado de 2021,tem a terceira melhor performance regional. Duque de Caxias lidera (+2.324) e Nova Iguaçu, é a segunda (+2.154).“Estamos vendo o emprego formal no Estado do Rio se recuperar de forma consistente e as contratações acelerarem nos últimos meses. A expectativa da Firjan é que, a próxima divulgação, a perda de vagas com carteira assinada da pandemia seja zerada. E não é algo pontual, neste ano foram criadas vagas em todos grandes setores e na grande maioria dos municípios fluminenses”, avalia o presidente em exercício da Firjan, Luiz Césio Caetano.A plataforma Retratos Regionais da Firjan tem como base o saldo de empregos formais disponibilizados no Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Em painel setorial são disponibilizados dados específicos dos setores industriais. Em painel regional, que também permite a busca por município, é apresentado o cenário geral de empregos, incluindo todos os grandes setores. A plataforma pode ser acessada através deste link: https://bit.ly/2WunK6l