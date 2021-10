Lucia Vidal fez a inscrição do filho Gabriel, que quer seguir carreira militar - Rafael Barreto / PMBR

Lucia Vidal fez a inscrição do filho Gabriel, que quer seguir carreira militarRafael Barreto / PMBR

Publicado 07/10/2021 21:16 | Atualizado 07/10/2021 21:19

Belford Roxo - Sementes da esperança. A Guarda Municipal de Belford Roxo preencheu em poucas horas, nesta quinta-feira (07/10), as 100 vagas do projeto Guarda Mirim, que é desenvolvido no polo Cederj, em São Bernardo. A iniciativa foi criada em 2018 e formou mais de 1.100 jovens com o objetivo de capacitá-los para que possam conquistar um futuro de sucesso com respeito, ética e responsabilidade. A metodologia aplicada também visa à prevenção às drogas através de palestras audiovisuais e atividades lúdicas, além de promover a autoestima e o empoderamento da mulher por meio de grupos de convivência. Os instrutores do curso são os guardas Thiago Silva, Manoel Max e Egydio Soares.

Em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Mulher, a proposta socioeducativa ocorre em dois turnos para que os participantes mantenham a frequência no ensino regular. O coordenador do curso, Thiago Silva, 38 anos, acompanha os frutos positivos da iniciativa. “O projeto tem o objetivo de despertar as potencialidades dos alunos, os conhecimentos e as habilidades possibilitando o acesso à tecnologia, apresentando alternativas de crescimento social, pessoal, com vista a reconfiguração da trajetória de vida. É um projeto que visa a integração desses jovens no mundo real e prepará-los para o mercado de trabalho”, explicou Thiago, destacando a participação efetiva da deputada federal Daniela do Waguinho, a madrinha do projeto. A parlamentar participará da aula inaugural do projeto no dia 15 de outubro, às 18h, no Cederj (Rua Mauá, 179, São Bernardo).

A concorrência para ser contratado permanece em alta nas empresas. Por esse motivo, os idealizadores da capacitação criaram um cronograma com uma duração de seis meses que abordará os seguintes temas: Rotinas Administrativas, Informática, Pacote Office, Ética e Cidadania, Educação Ambiental e de Trânsito, Primeiros Socorros e o acompanhamento psicológico em conjunto com o Capsi (Centro de Atendimento Psicossocial Infanto-Juvenil) do município. Os organizadores também convidam as ONGs para apresentar novas oportunidades no mercado profissional após a conclusão dos seis meses. Um dos exemplos é o programa Jovem Aprendiz.

As cem vagas abertas pela Guarda Municipal se esgotaram rapidamente Rafael Barreto / PMBR

Em virtude das regras de flexibilização, as aulas ocorrerão obedecendo às orientações de distanciamento social, uso de máscara e álcool em gel. Com um público-alvo na faixa etária de 12 aos 17 anos, o trabalho de conscientização sobre a importância da vacinação será imediato. “Pelo menos 90% já tomaram a primeira dose, e os que não, já estão sendo encaminhados”, finalizou Thiago. Após a formação o aluno será direcionado ao mercado de trabalho ou convidado pela equipe a fim de integrar o time de monitores voluntários. Essa continuidade visa compartilhar as experiências dos participantes e auxiliar a coordenação.

Jovem quer ser militar

Partilhar é considerada uma das formas de desenvolvimento e os pais são peças fundamentais nesse processo de amadurecimento. A auxiliar de serviços gerais Lucia Vidal, 52, moradora do Barro Vermelho, é mãe de três filhos e levou o caçula para realizar a inscrição. “Eu o trouxe porque ele não está fazendo curso nenhum e eu não tenho dinheiro para pagar. Esses jovens não podem ficar largados, tem que pegar para fazer alguma coisa. Eu quero que ele seja um grande homem e a Guarda Mirim vai me ajudar nisso”, declarou Lucia, destacando que o filho tem interesse. A mãe do jovem reconhece o interesse do filho pela carreira militar e apoia a decisão.

O estudante do ensino fundamental no Ciep Cláudio Coutinho, Gabriel Vidal, 14, filho de Lucia, tem as referências em casa com o irmão mais velho. “Eu quero ser um homem com mais responsabilidade, conhecer pessoas, parar de ser tímido. Eu quero ser paraquedista igual o meu irmão foi e honrar a minha família”, confessou Gabriel.