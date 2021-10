Belford Roxo

Prefeito Waguinho é confirmado presidente do Partido União Brasil no Estado do RJ

Vice-presidente do PSL, Antônio Rueda, confirmou nesta terça-feira (05/10), que o Chefe do Executivo de Belford Roxo, comandará o novo partido resultado da fusão entre o DEM e o PSL, no Rio de Janeiro

Publicado 05/10/2021 23:23 | Atualizado há 1 dia