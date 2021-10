Daniela do Waguinho encontra-se com sintomas leves, medicada, em isolamento e pronta recuperação. - Divulgação

Daniela do Waguinho encontra-se com sintomas leves, medicada, em isolamento e pronta recuperação. Divulgação

Publicado 08/10/2021 16:19 | Atualizado 08/10/2021 16:30

Belford Roxo - A deputada federal Daniela do Waguinho (MDB) informou na noite desta quinta-feira (07/10), em suas redes sociais, que testou positivo para a Covid-19, e por isso, está em isolamento e em pronta recuperação. A deputada encontra-se com sintomas leves e medicada.

A parlamentar no comunicado, reforçou a necessidade de atenção com o vírus, que ainda está em circulação, e com as medidas sanitárias de prevenção, como, o uso de máscaras, álcool em gel, lavar bem as mãos e, claro, a vacinação.

A deputada federal Daniela do Waguinho, é esposa do prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (PSL).