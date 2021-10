Daniela Vieira conseguiu agendar consultas para oftalmologia e mamografia - Rafael Barreto/PMBR

Daniela Vieira conseguiu agendar consultas para oftalmologia e mamografiaRafael Barreto/PMBR

Publicado 08/10/2021 15:15 | Atualizado 08/10/2021 15:38

Belford Roxo - O projeto Estação Mulher visitou o bairro Parque Suécia, em Belford Roxo. O ônibus itinerante é uma parceria das Secretarias de Assistência Social, Cidadania e Mulher, de Saúde e o Grupo Hospitalar Fluminense, que realiza atendimentos como preventivos, retiradas de pontos, avaliação de curativos, agendamentos para mamografia e oftalmologista, teste rápidos de HIV, verificação de glicose, pressão, além de distribuir preservativos. Uma Unidade de Tratamento Intensivo – UTI móvel - acompanha o ônibus. São realizados 100 atendimentos por dia. Na semana passada, o projeto esteve em Shangrilá.

De acordo com a secretária de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro, o projeto acontecerá às quintas-feiras sempre em bairros diferentes. “Essa é uma iniciativa para levar serviços de saúde para as mulheres, principalmente o preventivo no Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção do câncer de mama e colo de útero. Estamos fazendo um estudo técnico para que a ação se estenda a mais dias da semana”, informou Brenda. “Já temos todos esses atendimentos dentro do município e agora estão chegando mais perto”, acrescentou a subsecretária da Mulher, Cristiane Guedes.

Novembro Azul

A secretária Brenda Carneiro destacou que o Estação Mulher oferece uma série de serviços Rafael Barreto / PMBR A secretária especial de Atendimento à Saúde da Mulher, Priscila Musser, destacou os atendimentos realizados no dia a dia da Clínica da Mulher. “Estamos levando um pouco do início desse tratamento às mulheres que possam ter dificuldades de chegar ao Centro”, resumiu Priscila. Para o presidente do Grupo Hospitalar Fluminense, Leandro Santoro, o projeto é único em todo o Estado. “Em novembro serão 200 o número para atendimentos, 100 para mulheres que são a essência do projeto e 100 para homens, em alusão ao Novembro Azul. O Hospital Fluminense terá um ambulatório pronto pra realizar o teste, assim como a Clínica da Mulher. Também estaremos realizando em nossa unidade o exame de sangue para diagnóstico precoce do câncer de próstata e iniciar o tratamento o mais rápido possível”, explicou Santoro.

Ao ficar sabendo que o projeto Estação Mulher iria estacionar em seu bairro, Ernestina Ferreira, 56 anos, dona de casa, foi ao local para atendimento. “Consegui marcar minha consulta com o oftalmologista e foi muito rápido. Ainda aferi a pressão e chequei a glicose. É muito bom esse ônibus levar aos bairros esses serviços”, disse. O mesmo fez Daniela Vieira, 47, que soube do projeto pelo aplicativo de celular. “É a primeira vez que vejo algo assim na cidade. Agendei mamografia e oftalmologista, pois estava com dificuldades”, concluiu.