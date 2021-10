A USF Antônio Francisco Ribeiro promoveu uma palestra sobre a prevenção do câncer de mama e do colo de útero - Rafael Barreto / PMBR

A USF Antônio Francisco Ribeiro promoveu uma palestra sobre a prevenção do câncer de mama e do colo de úteroRafael Barreto / PMBR

Publicado 08/10/2021 22:50 | Atualizado 08/10/2021 22:55

Belford Roxo - As ações do Outubro Rosa estão a todo vapor. A Secretaria de Saúde de Belford Roxo está realizando um ciclo de palestras sobre a prevenção do câncer de mama e colo de útero. Dessa vez, a ação foi realizada, nesta sexta-feira (08/10), na Unidade de Saúde da Família (USF) Antônio Francisco Ribeiro, bairro Recantus-Babi, que ainda contou com aferição de pressão arterial, vacinação contra a Covid-19, marcação de mamografia, coleta de preventivo e palestras sobre o tema. Eventos semelhantes irão acontecer durante todo o mês nas unidades de saúde.

As palestras foram ministradas pelas enfermeiras Sandra Cristina, Márcia de Oliveira e Lindaura Medeiros, que falaram sobre a temática do Outubro Rosa. “Além de orientar, estamos realizando exames e vacinação para o rastreamento do câncer de mama e colo de útero. É importante orientar os pacientes, pois o índice da doença é muito alto e nosso papel é prevenir”, destacou a enfermeira Sandra. “Ainda falando sobre prevenção, é muito importante fazer o autoexame para detectar precocemente a doença e iniciar o tratamento”, acrescentou Lindaura. “Através do preventivo o tratamento é iniciado e diagnosticamos também doenças sexualmente transmissíveis”, finalizou Márcia.

A administradora da unidade, Esmeralda Gabriela, destacou a orientação passada para as pacientes. “Fizemos também uma espécie de gincana com espelho para ensinar o auto toque. A mulher tem que se cuidar o ano inteiro”, resumiu. Paciente da unidade, Maria da Conceição, 40, foi marcar uma consulta para o marido quando se deparou com o evento e aproveitou para fazer o preventivo. “Agora só estou aguardando o resultado. O atendimento foi ótimo. Com essa nova gestão o atendimento mudou completamente, não só pela aparência estética, mas o acolhimento e o serviço também que está sendo oferecido tem mudado de qualidade. São nesses meses de conscientização que descobrimos certas doenças, como foi o caso do meu filho que descobri pelas informações que ele tem autismo”, destacou Maria.