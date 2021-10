Agentes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Cabo Frio prendem traficante conhecido como Chefão - Divulgação

Publicado 15/10/2021 11:41

Rio - Agentes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cabo Frio prenderam nesta quinta-feira (14) um traficante de drogas conhecido pelo apelido de 'Chefão'. A prisão foi feita em flagrante e contou com a coordenação da delegada Waleska dos Santos, diretora da especializada.

De acordo com a polícia, o traficante foi localizado na Estrada do Boqueirão, no bairro Porto da Aldeia, em São Pedro da Aldeia, Região dos Lagos.

No momento da prisão, Chefão comercializava drogas para um usuário. O homem foi detido e liberado após prestar depoimento.

As investigações da Deam apontam que o traficante tem ligação com o tráfico de drogas de Cabo Frio. Segundo a Polícia Civil, as drogas saíam da cidade vizinha e eram comercializadas em São Pedro da Aldeia.

Chefão irá responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa. Além de pinos de cocaína, a polícia também apreendeu um caderno com anotações do tráfico.