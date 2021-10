Livros serão doados para mais de 200 instituições - Imagem Arquivo

Livros serão doados para mais de 200 instituiçõesImagem Arquivo

Publicado 21/10/2021 16:46

Rio - Os shoppings da Aliansce Sonae no Rio de Janeiro realizam, nos meses de outubro e dezembro, o projeto “Leitura para Todos”, que pretende incentivar o hábito da leitura nas nos pequenos. A iniciativa vai doar 100 mil exemplares de livros da autora Tatiana Kauss, em cada um dos meses, para mais de 200 instituições que realizam trabalhos com crianças em situações vulneráveis e estão localizadas nos entornos dos estabelecimentos, que serão selecionadas pelo Instituto da Criança, parceira do projeto.

Entre os shoppings que vão participar da iniciativa estão Bangu Shopping; Carioca Shopping, na Vila da Penha; Caxias Shopping; Passeio Shopping, em Campo Grande; Pátio Alcântara, em São Gonçalo; Shopping Grande Rio, em São João de Meriti;, São Gonçalo Shopping; Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca e Recreio Shopping.

Na primeira etapa do projeto, durante o mês de outubro, serão doados exemplares do livro Fubá, indicado para crianças de 1 a 7 anos. A obra estimula o contato das crianças com a natureza e com os animais. A segunda fase será uma ação de Natal e vai acontecer durante todo o mês de dezembro, com doações do livro Fura Bolo, que é um convite para experiências familiares na cozinha.

“A ideia do projeto é estimular a leitura e incentivar o contato de crianças com livros desde cedo. Acreditamos que essa é uma das maneiras mais efetivas de transformar o futuro e praticar a solidariedade. Colocamos nossos shoppings à disposição dessa causa que consideramos tão importante e que vai beneficiar inúmeras instituições nos seus entornos”, afirmou a Head de marketing da Aliansce Sonae, Ana Paula Niemeyer.

Neste sábado (23), a autora Tatiana Kauss e o personagem Fubá vão estar na Varanda BeGreen do Via Parque Shopping, às 15h, para contação de história. Os interessados em participar da ação devem se inscrever gratuitamente no site do estabelecimento. No mesmo dia, às 17h30, a escritora vai ao Recreio Shopping, também para atividade com o público infantil.

No domingo (24), Kauss acompanha a doação de dois mil exemplares para escolas municipais e instituições próximas ao Shopping Grande Rio, com contação de histórias e sessão de fotos com o personagem Fubá, a partir das 17h. Ainda no domingo, o Caxias Shopping distribui 1,5 mil livros para 15 instituições do município e região. O shopping recebe a autora no mesmo dia para duas sessões de atividades com crianças, às 14h e às 14h45, na Praça de Alimentação.

No próximo dia 30, a contação de histórias acontece às 14h, no Passeio Shopping. Todas as crianças que participarem da atividade, ganharão um exemplar de “Fubá”. As inscrições devem ser realizadas pelo site do shopping. O Bangu Shopping recebe Tatiana Kauss no mesmo dia, às 17h, na Praça de Alimentação.

No dia 31 de outubro, é a vez do Carioca Shopping promover a contação de histórias com a escritora, às 16h, no Espaço Leiturinha. Para participar, os interessados devem fazer inscrição pelo WhatsApp do SAC do estabelecimento. As vagas são limitadas.



Serviço

Inscrições

Via Parque Shopping: https://viaparqueshopping.com.br/agenda/;

Passeio Shopping: https://passeioshopping.com.br/agenda;

Carioca Shopping: (21) 99380-5610.