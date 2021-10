Robson da Silva Santos, de 35 anos, foi morto dentro de um agência do Itaú - Reprodução/Redes Sociais

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta sexta-feira, um cartaz para ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), para obter informações que possam levar à identificação e prisão do envolvido na morte de lutador de jiu-jitsu Robson da Silva Santos, de 35 anos

Ele morreu nessa quinta-feira (21) durante um assalto a uma agência bancária, na Avenida Joaquim da Costa Lima, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.



Imagens de câmeras de segurança do local mostram Robson indo em direção aos caixas eletrônicos e o criminoso indo atrás. O bandido o aborda e os dois entram em luta corporal. Logo após, o criminoso atira em Robson, que fica no chão enquanto o assassino foge.



Imagens do circuito de segurança registram momento em que lutador é morto a tiros em agência bancária em Belford Roxo. #ODia pic.twitter.com/bVfTdhfpmc — Jornal O Dia (@jornalodia) October 22, 2021

Agentes do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados e, ao chegarem no local, encontraram Robson já sem vida. A área foi isolada e a DHBF foi acionada ao local do crime. Robson será enterrado neste sábado (23), às 8h, no Cemitério de Belford Roxo.



Testemunhas relataram à polícia que, além de atleta, Robson era proprietário de um pequeno comércio. Como de costume, ia às quintas-feiras depositar o dinheiro recebido durante a semana na agência bancária.

De acordo com o delegado Uriel Alcântara, diretor da DH-Baixada, a principal linha de investigação é de latrocínio. Segundo o delegado, investigadores da especializada realizam diligências do caso.