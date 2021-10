Leonardo Souza Velho, o Léo Serrinha, de 24 anos - Divulgação

Publicado 22/10/2021 17:27

Rio - Policiais militares da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) prederam, na tarde desta sexta-feira, Leonardo Souza Velho, o Léo Serrinha, de 24 anos. O criminoso, que é suspeito de cometer diversos assaltos no Grajaú e em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, foi localizado em um shopping da região, após informações do Disque Denúncia (2253-1177).

Segundo informações, Léo Serrinha chegou a ser preso em 2017, junto com outros criminosos, por roubo. A vítima estava em ponto de ônibus na Rua Alexandre Calaza, em Vila Isabel, quando teve seu cordão de ouro puxado pelo criminoso. Não conseguindo arrancar a peça, ele puxou uma faca para vítima, que em seguida foi agredida com socos, tapas e chutes.

Por conta das agressões, a vítima caiu no chão, permitindo que seu telefone celular fosse roubado. Logo depois, policiais militares encontraram o grupo e o prendeu em uma rua próxima. Contudo, em 2019, Leonardo teve a liberdade condicional concedida, porém não cumpriu as regras do benefício e teve um novo mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP). Desde então é considerado foragido.

A ação desta sexta-feira não resultou em qualquer efeito colateral. Com essa prisão, 114 criminosos monitorados foram presos e 31 armas aprendidas no ano de 2021.



