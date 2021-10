Tiago Barbosa, 38 anos, foi preso suspeito de envolvimento no assassinato - Fábio Costa

Publicado 22/10/2021 16:28 | Atualizado 22/10/2021 16:34

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) já possui provas de que Tiago Barbosa dos Santos, de 38 anos, preso na última terça-feira (19) , na comunidade do Turano, Zona Norte do Rio, foi o autor do disparo que matou o médico Claudio Marsili, de 64 anos, na Barra da Tijuca, Zona Oeste.

De acordo com as investigações, a autoria do tiro foi indicada por um conjunto de provas técnicas, como a digital dele encontrada na parte interna da janela esquerda traseira do carro utilizado pelos criminosos. Além disso, anteriormente, testemunhas chegaram a afirmar que o criminoso teria desembarcado pela parte de trás do veículo.



Ainda segundo a polícia, por meio de imagens de câmeras de segurança, foi constatado que um homem com características físicas semelhantes ao preso (estatura baixa e cor branca) roubou uma mochila junto com o automóvel da vítima. Vale lembrar que no dia em que Tiago foi preso, agentes encontraram carimbos e outros pertences do médico com ele.

A delegacia que investiga o caso disse também que as diligências continuam. O objetivo é prender outros criminosos que possam estar envolvidos na morte de Marsili.