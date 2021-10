Publicado 23/10/2021 00:00

A Prefeitura do Rio reduziu o intervalo da vacina da Pfizer para quem tem 30 anos ou mais. Todos envolvidos e motivados para aumentar o índice de imunizados com as duas doses para que os planos de retomada fluam da melhor forma.



As ruas do Centro do Rio continuam com pouca movimentação de pessoas, e muitos prédios fechados e anunciados para venda. O plano de levar moradias para essa região realmente poderá fazer o Centro renascer.