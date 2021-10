Novo coronavírus - Reprodução

Publicado 22/10/2021 17:12 | Atualizado 22/10/2021 17:13

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta sexta-feira, 1.312.954 casos confirmados e 67.905 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 1.735 novos casos e 131 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,17%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 1.242.865 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 33,5%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 18,2%.

Vacinação no Rio

Nesta sexta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio anunciou a antecipação da aplicação para a segunda dose de Pfizer para pessoas com 30 anos ou mais que se vacinaram na capital . O intervalo entre as doses passou de 12 semanas para 21 dias. O estado do Rio recebeu 726.520 doses de vacinas da Pfizer na noite desta quinta-feira (21), que serão entregues aos municípios. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou que a logística de distribuição ainda está sendo definida e será informada em breve.

Também nesta sexta-feira, a Saúde do Rio comemorou a marca de 80% dos cariocas adultos vacinados com esquema vacinal completo contra a covid-19. Hoje, a vacinação está destinada à primeira dose para todas as pessoas com 12 anos ou mais e à dose de reforço para homens com 67 anos ou mais. As unidades seguem aplicando a segunda dose, conforme a data estipulada no comprovante da primeira.