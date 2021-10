Carro pega fogo na ponte Rio-Niterói nesta sexta-feira - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 22/10/2021 16:31 | Atualizado 22/10/2021 17:12

Rio - Um incêndio em um veículo provocou o fechamento parcial da Ponte Rio-Niterói, no início da tarde desta sexta-feira, e congestionou o trânsito no sentido Niterói. Às 16h22, a Ecoponte, concessionária que administra a via, informou que o tempo estimado de travessia era de 35 minutos, com lentidão da Reta do Cais até o pedágio. Já para os motoristas que saem de Niterói sentido Rio, o tempo estimado de passagem é de 13 minutos, com fluxo normal. O veículo envolvido no incêndio já foi retirado do local pelas equipes da Ecoponte e a pista interditada já foi liberada.



O Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado para a ocorrência envolvendo o incêndio. Até o momento não há informações sobre feridos. O Centro de Operações Rio registrou que a via expressa do Porto está congestionada ao longo do sentido Avenida Brasil devido aos reflexos provocados pelo fechamento parcial da ponte.

VIA EXPRESSA DO PORTO está congestionada ao longo do sentido Av. Brasil devido aos reflexos provocados pelo fechamento parcial da Ponte Rio-Niterói, no sentido Niterói, que ocorreu mais cedo. #viasexpressas pic.twitter.com/J84rvhTiwE — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) October 22, 2021

O trânsito se estendeu também para a Linha Vermelha, Avenida Francisco Bicalho, Gasômetro e Trevo das Forças Armadas, no entanto, nesses locais, a situação já foi controlada.