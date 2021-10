Fachada da sede do TJRJ, no Centro do Rio - Marcelo Ciro - Google Mapas - Divulgação

Fachada da sede do TJRJ, no Centro do RioMarcelo Ciro - Google Mapas - Divulgação

Publicado 22/10/2021 17:01 | Atualizado 22/10/2021 17:02

Rio - A Justiça do Rio condenou, nesta quinta-feira, o chefe do tráfico de drogas do Complexo do Jacarezinho, Wellington Macedo. O criminoso, conhecido como "Caolha", recebeu 25 anos de prisão pela morte do policial civil Bruno Guimarães Buhler, em 2017. Além do homicídio duplamente qualificado, ele foi condenado por associação ao tráfico.

Em 2018, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) ofereceu a denúncia de que no dia 11 de agosto do ano anterior o traficante, com outros integrantes do grupo criminoso, atirou contra viaturas da Polícia Militar e da Polícia Civil que estavam chegando o Complexo do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, para uma ação.



Na decisão, a Justiça reconheceu que o agente de segurança foi morto após ser atingido por tiros disparados pelo grupo liderado por Wellington. Após o tiroteio, os criminosos fugiram para a mata. As investigações descobriram que ele era o líder do tráfico de drogas da região e, por isso, participava ativamente de confrontos para prejudicar a atuação das forças de segurança na comunidade.