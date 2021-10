Material apreendido em ação da PRF nesta sexta-feira - Divulgação

Material apreendido em ação da PRF nesta sexta-feiraDivulgação

Publicado 22/10/2021 15:00 | Atualizado 22/10/2021 15:01

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez uma grande apreensão de maconha, durante uma fiscalização do Grupo de Operação com Cães, na BR-116, em Barra do Piraí, na manhã desta sexta-feira (22). A carga de aproximadamente três toneladas de maconha foi encontrada dentro do reservatório de combustíveis do caminhão-tanque, abordado em fiscalização da operação Égide.

A droga foi encontrada com ajuda dos cães Bud, Venena e Cacau, especialistas em faro de armas, munições e drogas. O motorista informou aos policiais que carregou o caminhão no estado do Mato Grosso e que receberia R$ 5 mil para levar a droga até o estado do Rio de Janeiro.



O homem, preso em flagrante por tráfico de entorpecentes, foi conduzido à Polícia Federal local, onde a droga será pesada e apreendida.