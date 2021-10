Imagem flagra momento da morte de lutador de MMA - Reprodução

Publicado 22/10/2021 13:17 | Atualizado 22/10/2021 15:34

Rio - Imagens do circuito de segurança da agência do banco Itaú, no bairro Santa Amélia, em Belford Roxo, Baixada Fluminense, registraram o momento em que o lutador de MMA Robson da Silva Santos, de 35 anos, foi morto por um assaltante. O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (21) quando ele foi até o local para fazer um depósito no caixa eletrônico

Imagens do circuito de segurança registram momento em que lutador é morto a tiros em agência bancária em Belford Roxo. #ODia pic.twitter.com/bVfTdhfpmc — Jornal O Dia (@jornalodia) October 22, 2021

Os vídeos já estão sob posse da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense e foi obtido pelo O DIA. As câmeras de segurança registaram passa a passo da entrada de Robson na agência, até o momento de sua morte.

As imagens mostram que o atleta entra no banco e logo atrás aparece um homem usando casaco preto. Robson se dirige para a área do caixa eletrônico e o ladrão anuncia o assalto contra ele. Os dois entram em luta corporal e, após o primeiro disparos, caem sob uma parede de vidro que quebra sobre eles. O homem efetua outros dois disparos e foge do local.

De acordo com a Polícia Civil, o professor de artes marciais foi atingido por três disparos, não resistiu e morreu ainda no local do crime.

Testemunhas relataram à polícia que, além de atleta, Robson era proprietário de um pequeno comércio. Como de costume, ia às quintas-feiras depositar o dinheiro recebido durante a semana na agência bancária.

De acordo com o delegado Uriel Alcântara, diretor da DH-Baixada, a principal linha de investigação é de latrocínio. Segundo o delegado, investigadores da especializada realizam diligências do caso.

Comerciantes e moradores do local onde ocorreu o crime disseram que Robson era uma pessoa querida na região. Ele frequentava uma igreja evangélica e dava aulas de artes marciais.

O corpo já foi liberado do Instituto Médico Legal de Nova Iguaçu e o enterro sera realizado neste sábado, às 8h, no Cemitério de Belford Roxo.

Companheiros de luta lamentaram a morte do atleta. "A vida dele mudou por conta das artes marciais, mas agora acabou desta forma. O Montanha, como era chamado, era um grande homem e um grande pai de família, e foi assassinado nessas circunstância", disse o mestre em artes marciais Marcio Duracel, que acompanhou a carreira de Robson por mais de 12 anos.

A agência onde aconteceu o crime permanece fechada por tempo indeterminado. O banco Itaú lamentou o fato ocorrido e disse que está colaborando com as investigações.