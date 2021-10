Robson da Silva Santos, de 35 anos, foi morto dentro de um agência do Itaú - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 22/10/2021 11:26 | Atualizado 22/10/2021 15:23

Rio - Parentes e amigos do lutador Robson da Silva Santos, de 35 anos, estão desde o início da manhã desta sexta-feira (22) no Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para agilizar a liberação do corpo para sepultamento. O professor de artes marciais foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (21) durante um assalto a uma agência bancária em Belford Roxo.

O enterro está marcado para acontecer neste sábado, 8h, no Cemitério de Belford Roxo. A família do lutador está abalada com a tragédia e não conversou com a imprensa.

Testemunha relataram à Polícia Civil que, além de lutador, Robson era proprietário de um pequeno comércio na cidade e tinha o costume de ir ao banco todas as quintas-feiras para depositar o dinheiro arrecadado durante a semana em sua conta.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso. A polícia já sabe que Robson e o ladrão chegaram na agência bancária quase que ao mesmo tempo e que os dois entraram em luta corporal após o homem anunciar o assalto. O lutador acabou não resistindo aos ferimentos e morreu na recepção da agência.

Ainda segundo a polícia, após cometer o crime o ladrão conseguiu fugir, mas foi flagrado por câmeras de segurança.

De acordo com o delegado Uriel Alcântara, diretor da DH-Baixada, as investigações estão em andamento e a polícia está ouvindo testemunhas. A principal linha de investigação é de latrocínio, roubo seguido de morte.

Em nota, o Itaú Unibanco lamentou profundamente o ocorrido em uma de suas agências em Belford Roxo e informou que prestará todo o apoio necessário à família da vítima, com quem se solidariza em sua dor.

"O banco está colaborando com as autoridades policiais para a investigação do caso. A agência está fechada temporariamente e os clientes que necessitarem de atendimento presencial serão direcionados para a unidade localizada na Praça Getúlio Vargas", diz a nota.

Carreira

Segundo o mestre em artes marciais Marcio Duracel, Robson era conhecido pelo apelido de Montanha, entre os lutadores. A carreira no mundo das lutas começou há cerca de 12 anos, quando ele foi apresentado ao Instituto Irmãos Nogueira, dos irmãos Rogério Minotauro e Rodrigo Minotouro.

"Ele chegou lá e a gente abraçou ele. Ali, começava toda a trajetória de vida e amizade. Nisso, ele acabou estreando no MMA amador e depois fez uma luta no Boxe. De lá pra cá, ele foi alavancando e se tornando um grande lutador e principalmente um grande homem. E, agora, a gente vê tudo se acabar desta forma", disse o amigo.

Amigos disseram que Robson era uma pessoa pacata e querida no bairro onde morava. Ele frequentava uma igreja evangélica e dava aulas de jiu-jitsu para a garotada.