Robson da Silva Santos, de 35 anos, foi morto dentro de um agência do Itaú - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 21/10/2021 17:44 | Atualizado 21/10/2021 17:56

Rio - Um lutador de jiu-jitsu, identificado como Robson da Silva Santos, de 35 anos, foi morto a tiros durante um assalto a uma agência bancária do Itaú, na Avenida Joaquim da Costa Lima, no bairro Nova Piam, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na tarde desta quinta-feira.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para ocorrência de roubo no estabelecimento. No local, encontraram a vítima morta. A área foi isolada e a Polícia Civil acionada.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) fez uma perícia no local e encaminhou o copro para o Instituo Médico Legal (IML) da região. Imagens de câmeras de segurança foram coletadas para análise.

Em nota, o Itaú Unibanco lamentou profundamente o ocorrido em uma de suas agências em Belford Roxo e informou que prestará todo o apoio necessário à família da vítima, com quem se solidariza em sua dor.

"O banco está colaborando com as autoridades policiais para a investigação do caso. A agência está fechada temporariamente e os clientes que necessitarem de atendimento presencial serão direcionados para a unidade localizada na Praça Getúlio Vargas", diz a nota.

Ainda não há informações sobre o local e horário do sepultamento.