Imóveis era todos comerciais e foram erguidos ilegalmente sobre a calçada, segundo a prefeitura - Divulgação

Publicado 22/10/2021 13:57

Rio - Dez construções irregulares, no bairro da Gamboa, Zona Portuária da cidade foram demolidas durante uma ação da Secretaria de Ordem Pública (Seop), na manhã desta sexta-feira (22). Os imóveis, segundo a Prefeitura do Rio, foram alertados previamente. Todos eram comerciais e foram erguidos ilegalmente sobre a calçada.

“A Prefeitura do Rio segue nas ruas com as medidas para demolir construções irregulares. Aproximadamente 800 ações já foram feitas este ano e elas são importantes para devolver o espaço público ao carioca. Não vamos tolerar o avanço das construções irregulares”, destacou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.Durante a ação, quatro pontos de furto de energia foram removidos pela Light; uma ligação clandestina de água que alimentava nove lojas localizadas na Rua Barão da Gamboa foi retirada pela Cedae. Além disso, um veículo foi removido. A operação contou com 50 agentes das secretarias de Ordem Pública, Conservação, Subprefeitura do Centro, Guarda Municipal, Comlurb, Cedae e Light.