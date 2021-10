Suzane Denair Lopes, de 9 anos - Divulgação

Publicado 22/10/2021 13:04 | Atualizado 22/10/2021 13:05

Rio - A Polícia Civil informou que o padrasto e outras testemunhas foram conduzidos para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) para prestar depoimento sobre a morte de Suzane Denair Lopes, de 9 anos, estuprada e assassinada a golpes de faca na última sexta-feira (15), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a Civil, as investigações estão em andamento pela DHBF, que realiza diligências para esclarecer o caso.

Testemunhas contaram à polícia que a menina já saiu de dentro de casa sangrando muito e pedindo ajuda. Ela chegou a ser socorrida por vizinhos e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas já estava morta quando chegou ao local. Na UPA, os médicos encontraram sinais de violência sexual.

No dia do crime, agentes compareceram ao pronto socorro e ao local em que a menina foi atacada. De acordo com informações da Civil, a apuração dos fatos prossegue e nenhuma linha de investigação é descartada.

O corpo da menina foi enviado para o Instituto Médico Legal (IML) para perícia, que notificou a Polícia Militar e o Conselho Tutelar para que sejam tomadas medidas cabíveis ao caso.

