41ª DP (Tanque) - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Publicado 22/10/2021 16:35 | Atualizado 22/10/2021 16:58

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira, o dono de um ferro-velho após ter apreendido cerca de uma tonelada de metal em Itaipu, Niterói. Segundo as investigações, o material seria revendido por R$ 65 mil de forma ilegal. A identidade do suspeito não foi divulgada.

Agentes da 41ª DP (Tanque) receberam informações de que o dono do ferro-velho estaria coletando cobre e alumínio de outras lojas. O material é composto por cabos e transformadores de concessionárias de energia e telecomunicação.

Após terem recebido a denúncia, os policiais começaram a monitorar a loja. Assim que um caminhão com metais estacionou na entrada do ferro-velho, os agentes fizeram a abordagem. Durante a prisão, o dono do ferro-velho disse que o material já tinha comprador. Foram encontrados metais irregulares, como a placa de um carro furtado em fevereiro.