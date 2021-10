Prefeitura entrega filtros de água para moradores da Cidade de Deus - Foto: Divulgação

Publicado 22/10/2021 17:31 | Atualizado 22/10/2021 18:36

Rio - A Prefeitura do Rio entregará, a partir deste sábado, 322 filtros de água para famílias vulneráveis na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. Iniciativa tem o objetivo de diminuir riscos de saúde e viabilizar acesso à água potável. No total, 445 filtros serão entregues a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Neste sábado, a distribuição dos aparelhos para 20 famílias acontecerá no Centro Municipal de Saúde Hamilton Land, a partir das 12h. Os outros beneficiários do programa serão atendidos ao longo da próxima semana.

Desde 2016, o Programa Territórios Sociais identifica e monitora famílias com os menores índices de desenvolvimento social dos dez maiores complexos de favelas do Rio. O projeto é uma parceria da Prefeitura do Rio com a Obra Social RIOinclui e tem o apoio da ONU-Habitat.

“Os Territórios Sociais trazem para dentro dos serviços públicos municipais as famílias mais vulneráveis das comunidades. Normalmente, são famílias que não têm acesso à rede de abastecimento da cidade, não têm filtro, então não bebem água potável. Uma criança que bebe uma mamadeira feita com água não filtrada corre risco de adquirir doenças. Então trazemos essa família para dentro do programa e ela passa a ser assistida”, explicou a coordenadora do programa pelo Instituto Pereira Passos (IPP), Andrea Pulici.