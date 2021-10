Prefeitura denunciou condições ruins de restaurante popular em Bonsucesso - Divulgação

Prefeitura denunciou condições ruins de restaurante popular em BonsucessoDivulgação

Publicado 21/10/2021 19:06

Rio - Uma força-tarefa montada pelo Governo do Estado e da Prefeitura do Rio fizeram uma visita técnica, nesta quinta-feira, nas instalações do Restaurante Popular de Bonsucesso. A vistoria foi feita após denúncias feitas pela Frente Parlamentar contra a Fome da Câmara de Vereadores que revelaram as condições ruins de funcionamento do espaço.

Segundo a Frente, o cenário encontrado pelos fiscais das Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, da Empresa de Obras Públicas do Estado do RJ (Emop) e da Empresa Municipal de Urbanização (Rio-Urbe), nesta quinta-feira, foi ainda pior do que o presenciado na primeira ida ao espaço, no último dia 7.

Após as chuvas dos últimos dias, os usuários da unidade precisaram almoçaram em meio a goteiras e pontos com poças impediam a circulação. Responsáveis pela reforma, os técnicos da Emop vistoriaram o telhado do prédio e encontraram outro problema: além de muito comprometidos, o segundo e terceiro pavimentos da unidade estavam ocupados por famílias, que vivem em condições absolutamente insalubres.



De acordo com a Emop, apesar das péssimas condições visuais, a unidade não apresenta comprometimento estrutural, por isso, as obras devem acontecer sem a necessidade de interrupção do serviço. A previsão é de que após o início das obras, a reforma seja concluída em seis meses.



"Essa mobilização do estado e da prefeitura é a primeira grande vitória da Frente Parlamentar contra a Fome. Os cariocas precisam ser tratados com dignidade e o pleno funcionamento desses restaurantes vai trazer alento para milhares de pessoas, que neste momento não têm o que comer. Conversei com os representantes da Prefeitura e do Governo do Estado que estiveram na vistoria e pedi auxílio para as pessoas que estão abrigadas no telhado do restaurante. Essa situação também precisa ser resolvida de forma prioritária. Vamos acompanhar todo o processo de reforma e estaremos atentos ao cronograma de reabertura das unidades fechadas", disse o vereador Dr. Marcos Paulo, presidente da Frente Parlamentar contra a Fome.



Novos restaurantes

Na última segunda-feira (18), em debate Durante debate público realizado pela Frente contra Fome da Câmara, o Governo do Estado anunciou a criação de 26 Restaurantes Populares, sendo 10 deles na cidade do Rio até dezembro de 2022. Também foi anunciado na conversa a reabertura dos cinco restaurantes fechados na cidade do Rio: Irajá, Méier, Madureira, Central e Cidade de Deus. Das 26 unidades, cinco delas serão criadas na capital: Rocinha, Complexo da Maré, Complexo do Alemão, Manguinhos (Jacarezinho) e Santa Cruz.