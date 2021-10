Publicado 21/10/2021 00:00

Rio - A população precisa de apoio e todo o esforço para mexer no orçamento para ampliar o atual Bolsa Família é positivo. Mas não é suficiente para resolver a situação. Melhor do que por todas as fichas no aumento do benefício seria investir uma parte dos recursos na geração de empregos.

Se a partir da próxima segunda todas as escolas, privadas e municipais, estão aptas ao retorno das atividades, por que manter a universidades fechadas? Os estudantes já perderam muito.