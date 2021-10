Policiais Militares da 3ª UPP/Morro dos Prazeres/Fallet com informações do Disque Denúncia prenderam foragido da Justiça, durante enterro de familiares em Botafogo - Divulgação/ Disque Denúncia

Policiais Militares da 3ª UPP/Morro dos Prazeres/Fallet com informações do Disque Denúncia prenderam foragido da Justiça, durante enterro de familiares em BotafogoDivulgação/ Disque Denúncia

Publicado 20/10/2021 19:02

Rio - O foragido da Justiça Sandro Gomes dos Santos, vulgo "Índio do Fallet", de 24 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira, durante um enterro de um familiar, em Botafogo, Zona Sul do Rio. O criminoso foi localizado após policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro dos Prazeres/Fallet receberem informações do Disque Denúncia e montarem uma operação para prendê-lo.

"Índio do Fallet" é acusado de diversos roubos na área de Botafogo e Santa Teresa, além de ser atuante no tráfico de drogas nos Morros do Prazeres e Fallet-Fogueteiro, no Rio Comprido, Zona Norte do Rio. Ele estava sendo monitorado pela Superintendência de Inteligência (SIA) e do Núcleo de Inteligência da 3ª Unidade de Polícia Pacificadora/5° BPM em um trabalho integrado entre as agências.

Contra o foragido havia um mandado de prisão, expedido pela 21ª Vara Criminal da Capital, pelo crime de roubo, onde consta como um dos envolvidos em um roubo a mão armada a uma loja de departamentos na Rua Voluntários da Pátria em Botafogo, na véspera do natal de 2019, onde foi roubado diversos aparelhos de telefonia celular e relógios.

A ocorrência foi conduzida à 10ª DP (Botafogo), onde foi cumprido o mandado e tomadas as medidas cabíveis. O preso foi encaminhado ao presídio e já está à disposição da Justiça.

Com essa prisão, o SIA contabiliza 111 criminosos monitorados e presos e 31 armas apreendidas em 2021. O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragido da Justiça, nos seguintes canais de atendimento: