Publicado 20/10/2021 21:06





O suspeito, que não teve a identidade divulgada, não tinha posse de arma e afirmou que comprou o revólver após sofrer ameaças do militar. O homem também declarou que jogou a arma fora, logo após o crime. Confira as imagens. Rio - O suspeito de ter assassinado o fuzileiro naval Jonatan Serra, de 26 anos, no último domingo (17), em São João de Meriti, disse que agiu em legítima defesa, durante depoimento na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) nesta terça-feira (19). A vítima também estava armada no momento do crime. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pelo portal G1. Em um vídeo, é possível ver o momento em que o homem dispara contra Jonatan, que foi atingido com um tiro no pescoço. O suspeito, que não teve a identidade divulgada, não tinha posse de arma e afirmou que comprou o revólver após sofrer ameaças do militar. O homem também declarou que jogou a arma fora, logo após o crime. Confira as imagens.

Segundo o G1, a família de Jonatan diz que o homem é um desafeto antigo da vítima, porque teve um relacionamento com a ex-mulher do suspeito, tendo sido ameaçado no ano passado, por conta de ciúmes. A DHBF segue ouvindo outras testemunhas do caso. O corpo do fuzileiro foi sepultado nesta terça-feira, no Cemitério do Irajá, na Zona Norte do Rio. O jovem deixa dois filhos pequenos.