André foi preso nesta quarta-feira, em AraruamaPolícia Civil / Reprodução

Publicado 20/10/2021 18:56 | Atualizado 20/10/2021 19:10

Rio - A Polícia Civil prendeu, no município de Araruama, na tarde desta quarta-feira, André Luiz Couto Souza, de 40 anos. Segundo investigações, ele é suspeito de estar envolvido na morte de um comerciante em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, ocorrida no dia 5 de agosto deste ano.

De acordo com a polícia, era André quem dirigia um táxi que levou um ex-policial até o local do crime, identificado apenas como Archimedes. O assassino entrou na loja de Alexandre Cesar Barbosa e disparou contra ele. Quando o homem caiu, o ex-PM fez outro disparo em sua cabeça.

Archimedes foi preso novamente na última sexta-feira (15) no bairro Chacrinha, em Nova Iguaçu, mesmo bairro onde ocorreu o crime. Um mandado de prisão temporária por homicídio qualificado foi cumprido contra o ex-PM, que foi expulso da corporação em 2005 por envolvimento em crime de extorsão.

O assassinato do comerciante teria acontecido por causa de uma dívida de R$ 20 mil que ele tinha com o ex-policial. Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver o criminoso dentro do estabelecimento usando um boné branco e segurando um papel. Logo depois, ele puxa uma arma da cintura e efetua os disparos.