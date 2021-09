Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense - Divulgação / DHBF

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira, um ex-policial militar suspeito de matar um comerciante em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A vítima, identificada como Alexandre Cesar Barbosa, teria sido assassinada por causa de uma dívida de R$ 20 mil. O suspeito foi preso na casa do pai, no bairro Chacrinha, em Nova Iguaçu. A identidade do homem não foi divulgada.

Segundo as investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), no dia 5 de agosto, o homem foi até o local em funcionava a loja de construção de Alexandre e atirou nele. O suspeito fugiu no táxi que o levou até o local.

Os agentes identificaram e prenderam o motorista do carro que levou o suspeito até a loja. Um mandado de prisão temporária por homicídio qualificado foi cumprido contra o ex-PM, que foi expulso da corporação em 2005 por envolvimento em crime de extorsão.