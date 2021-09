Novo coronavírus - Pixabay - Creative Commons

Publicado 19/09/2021 17:03

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até este domingo, 1.268.614 casos confirmados e 64.895 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 1.732 novos casos e 52 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,12%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 1.196.963 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 57,8%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 38,4%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 9 pessoas e a de enfermaria, 5.

Vacinação no Rio

A discussão deve considerar a dificuldade logística que o município tem enfrentado para receber imunizantes de todas as fabricantes. Do mesmo modo, a condição dos estoques, segundo a SMS, não permitiria o avanço. O órgão alega não ter doses suficiente de Pfizer — único imunizante já listado como seguro para adolescentes pela Anvisa — para dar continuidade à vacinação dos grupos etários de 13 e 12 anos.