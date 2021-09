Representantes religiosos distribuem flores na orla de Copacabana enquanto conscientizam transeuntes sobre a importância da liberdade religiosa - Marcos Porto/Agência O Dia

Representantes religiosos distribuem flores na orla de Copacabana enquanto conscientizam transeuntes sobre a importância da liberdade religiosaMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 19/09/2021 13:10 | Atualizado 19/09/2021 14:14

Rio - Neste domingo (19), se inicia a 14ª Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa, nova edição do evento que contará com diversas ações realizadas ao longo do mês e a primeira delas acontece hoje em Copacabana, Zona Sul do Rio. No local, representantes religiosos distribuem flores para pedestres, enquanto explicam a importância do combate à intolerância religiosa. Além disso, a ação deste domingo também é uma forma do movimento se solidarizar com as vítimas da covid-19.

Organizado pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa (CCIR) e pelo Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (CEAP), o evento, que tradicionalmente acontece na 3ª semana de setembro, estreia sob um novo formato em 2021. Após uma edição online, realizada em 2020, os organizadores decidiram implementar mudanças para que seja possível entregar a mensagem do movimento de forma segura, respeitando as medidas restritivas de segurança.

Em 2021, a 14ª Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa acontecerá dividida em uma série de eventos que se estende até o final do mês de setembro. Neste domingo, grupos formados por até cinco religiosos conscientizam transeuntes na orla da Praia de Copacabana. A intenção desta primeira etapa é provocar a reflexão sobre o tema. Um dos líderes a participar do movimento é o Prof. Dr. Babalawô Ivanir dos Santos, que atua como introdutor da CCIR e destaca a importância da ação realizada.

"Sempre é muito bom porque há uma receptividade muito grande da população, em sua maioria, em respeito à liberdade religiosa e estadual. Você começa a entender que tem uma preocupação de vários setores da sociedade com esse ódio, com essa com essa perseguição", opina Ivanir. Ele comemora os resultados da caminhada "simbólica" deste domingo e reafirma os objetivos da iniciativa: "Queremos um Estado laico e o respeito às liberdades, que é fundamental para uma sociedade democrática."

A partir desta segunda-feira, será realizado um webnário sobre a importância de se defender a liberdade de proferir a fé. Até o dia 30 de setembro, o webnário promoverá debates sobre temas como representatividade, racismo religioso, as mulheres na religião, entre outros. Para acompanhar a programação só é necessário acessar as redes sociais da CCIR e do CEAP.

Para fechar a edição deste ano, no dia 30, acontecerá a gravação de um show fechado para o público com a participação do Grupo Awure, do pastor evangélico Kleber Lucas e de mais um convidado surpresa. Em nota à imprensa, a organização do evento informa que este show será transmitido em formato de live no mês de outubro, quando será lançado um projeto de arrecadação de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade social.