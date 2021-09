Flordelis é fichada em entrada na penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó, Zona Oeste do Rio - Reprodução da internet

Publicado 19/09/2021 20:29

"Ele (Allan) teve a carteira negada pela SEAP, que alegou ser por decisão da juíza (Nearis dos Santos Carvalho Arce). Não só ele, mas uma amiga também. E a carteira dos filhos encontra-se há mais de um mês "em análise”. Em função disso, desde a prisão, (Flordelis) não teve uma única visita. Apenas atendimento semanal de advogados. (Ela) se encontra muito abatida, triste por falta de contato com seus familiares", relatou a advogada da pastora.

Apesar de não ter tido contato com o namorado, familiares e amigos, Flordelis recebe toda semana remédios, alimentos e itens de higiene e limpeza dos filhos, uma vez que, de acordo com a defesa, "o sistema não oferece, apenas alimentação de péssima qualidade". Até o último dia 13, quando sua prisão completou um mês, ela ocupava uma cela especial para pessoas com algum tipo de fragilidade na saúde e dividia o espaço com algumas mulheres grávidas por conta de seu histórico médico, já que na semana que chegou a prisão, passou mal, desmaiou e machucou a cabeça.