Flordelis é fichada em entrada na penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó, Zona Oeste do Rio - Reprodução da internet

Publicado 01/09/2021 09:26 | Atualizado 01/09/2021 10:34

Rio - A Justiça do Rio negou o pedido feito pela defesa da ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza para afastar a juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, do processo criminal no qual ela e outras dez pessoas fazem parte. A cantora gospel é acusada de se a mandante da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. O documento é assinado por desembargadores da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça.

"Nenhuma das hipóteses escortinadas pela nobre defesa foi capaz de promover qualquer abalo na imparcialidade da magistrada. A alegada rispidez da Excepta não deve ser considerada para fazer surgir uma exceção de suspeição onde ela inexiste. Firmeza não deve ser confundida com falta de urbanidade, assim como instrução escorreita, respeitando-se prazos, procedimentos e horários, não se transmuda em constrangimento ilegal”, escreveu o desembargador relator Celso Ferreira Filho.

Flordelis está presa no Complexo de Presídios em Gericinó desde o último dia 13por decisão da magistrada, após ter ser mandato cassado na Câmara dos Deputados. Assim como os outros réus, a líder religiosa também vai a júri popular pelo crime.

O julgamento que manteve a juíza Nearis no processo aconteceu nesta terça-feira. A defesa da ex-parlamentar alegavam que a magistrada não estava sendo parcial. O pedido de afastamento foi feito em julho pelos advogados de Flordelis.

Passo a passo



Anderson do Carmo foi morto na madrugada do dia 16 de junho em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Na ocasião, a ex-deputada alegou que o marido foi assassinado ao sofrer uma tentativa de assalto na garagem de casa e tentar impedir que criminosos invadissem a casa. O corpo da vítima tinha mais de 30 perfurações.

Ainda na noite do crime, a polícia prendeu o filho adotivo de Flordelis, Lucas Cézar, foragido da justiça. Ele era envolvido com o tráfico de drogas e respondia por associação criminosa.

No dia do enterro do pastor agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói prenderam o Flávio dos Santos, filho biológico de Flordelis.

O inquérito policial foi dividido em três fases. Na primeira fase, Lucas e Flávio foram indiciados pela morte de Anderson do Carmo. Flávio é acusado de ter matado o padrasto. Já Lucas, foi quem negociou a compra da arma usada pelo irmão.

Na segunda fase, a Polícia Civil e o Ministério Público indiciaram Flordelis e outras oito pessoas, entre filhos, uma neta, um ex-policial militar preso e a mulher dele.

Flordelis foi apontada como a responsável por uma trama para matar o marido dela. No percurso das investigações, a polícia e o MP conseguiram identificar que o crime não aconteceria sem que ela autorizasse.

Já na terceira fase, ainda não concluída, a polícia investiga quatro pessoas, dois netos de Flordelis, o motorista da ex-deputada e a empregada doméstica.