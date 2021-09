Rio de Janeiro

Governo do Estado cria força-tarefa para conter furtos nos trens

As ações terão o reforço de 200 policiais militares no patrulhamento das estações e regiões do entorno. Drones com equipamento infravermelho vão sobrevoar linha férrea durante a noite

Publicado 01/09/2021 19:06 | Atualizado há 12 minutos