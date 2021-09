PM era lotado no 16º BPM (Olaria) - Divulgação/Portal dos Procurados

Publicado 01/09/2021 20:39 | Atualizado 01/09/2021 20:41

Rio - O Portal dos Procurados divulgou um cartaz para ajudar a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) a identificar e prender os envolvidos na morte do cabo da Polícia Militar, Daniel Alexandrino de Oliveira, de 32 anos, em Mesquita, na Baixada Fluminense, nesta quarta-feira (1). O crime aconteceu dois dias após o também cabo da PM, Edilson da Silva Lordello, de 41 anos, ser assassinado em uma tentativa de assalto, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a DHBF, Daniel estava de férias e foi alvo de uma suposta tentativa de assalto, no cruzamento das ruas São Paulo e Bahia, no bairro Juscelino. Ele e uma outra pessoa foram baleados. O militar chegou a ser socorrido por PMs do 20º BPM (Mesquita) para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), na Posse, mas não resistiu. A outra vítima, que ainda não foi identificada, foi levada para a Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima, no Centro de Nova Iguaçu.O caso foi encaminhado para a especializada, que esteve no local e busca informações e imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar a autoria do crime. Ainda não há informações sobre o sepultamento do militar O cabo era lotado no 16º BPM (Olaria) e foi 41º PM assassinado no estado, em 2021. Com ele, chega a 56 o número de agentes de segurança mortos neste ano, sendo 41 da Polícia Militar, dois da Marinha do Brasil, dois do Exército Brasileiro, três da Polícia Civil, dois da Guarda Municipal, um do Degase, três agentes penitenciários, um sargento da reserva do Exército e um Policial Militar do Estado de São Paulo, morto em abril, em Barra Mansa.O Disque Denúncia recebe informações pelo Zap do Portal dos Procurados, pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.