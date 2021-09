Edilson Lordello - REPRODUÇÃO TWITTER

Publicado 31/08/2021 17:23

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta terça-feira (31), um cartaz que pede informações para ajudar a 35ª DP (Campo Grande) a identificar e prender os envolvidos na morte do cabo da Polícia Militar Edilson da Silva Lordello, de 41 anos. O militar foi baleado na cabeça durante uma tentativa assalto em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, na noite de segunda-feira (30). Edson é o 40º PM assassinado do estado do Rio somente este ano.O crime aconteceu por volta das 22h, quando o cabo, que estava de folga e passava de carro pela Estrada do Mendanha, nas proximidades do acesso à Avenida Brasil, foi abordado por criminosos em um veículo. Na tentativa de roubo, os criminosos dispararam contra a vítima. Edson foi socorrido para o Hospital Municipal Rocha Faria, também em Campo Grande, por PMs do 40ºBPM (Campo Grande).A vítima chegou a ser atendida por médicos, mas não resistiu aos ferimentos. A 35ª DP assumiu o caso, e os agentes buscam testemunhas e imagens de câmeras de segurança, que possam identificar a autoria do crime. O cabo era lotado no 3º BPM (Méier) e completaria dez anos de Polícia Militar no ano que vem. Pelas redes sociais, a página do batalhão lamentou a morte. O policial deixa esposa e cinco filhos. Ainda não há informações sobre o sepultamento do militar.Com a morte do PM, chega a 55 o número de Agentes de Segurança mortos em 2021, sendo 40 da Polícia Militar, dois da Marinha do Brasil, dois do Exército Brasileiro, três da Polícia Civil, dois da Guarda Municipal, um do Degase, três Agentes Penitenciários, um Sargento da Reserva do Exército e um Policial Militar do Estado de São Paulo, morto em abril, em Barra Mansa.O Disque Denúncia recebe informações pelo Zap do Portal dos Procurados, pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.