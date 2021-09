Governador do Rio, Cláudio Castro - Foto: reprodução internet

Publicado 02/09/2021 21:13

Rio - O governador do Rio, Cláudio Castro, anunciou, nesta quinta-feira, novos secretários para comandar a Secretaria de Trabalho e Renda e a Secretaria de Vitimados. Patrique Welber substitui Léo Vieira na Setrab, enquanto a delegada Tatiana Queiroz a ocupa o lugar da tenente-coronel Pricilla Azevedo na de Vitimados. Vieira irá assumir a Secretaria do Consumidor, recém-criada pelo governo estadual.

"Gostaria de agradecer ao Léo Vieira por todo o empenho à frente da Secretaria de Trabalho e à boa administração na pasta. Na Setrab, Léo foi um dos maiores responsáveis pelo bom desempenho no aumento dos índices de geração de emprego no nosso estado. Estou confiando a ele esse novo desafio por entender que é a pessoa ideal para a função e pela importância do projeto, que prevê o reforço da fiscalização em favor do consumidor fluminense", afirmou o governador Cláudio Castro.

Presidente do Podemos, Patrick Weber foi assessor parlamentar da Alerj por sete anos. Formada em Direito pela PUC-Rio, Tatiana Queiroz é delegada da Polícia Civil desde 2002. Na Deam de São Gonçalo, Queiroz chegou a ganhar o prêmio Prêmio Mulheres em Destaque, em 2011. Eleito como deputado estadual, Léo Vieira foi líder do Governo na Alerj, onde presidiu a Comissão de Esporte e Lazer e a Frente Parlamentar em Defesa da Baixada.