Estações ficam lotadas após SuperVia suspender a circulação do ramal Japeri - Divulgação

Publicado 02/09/2021 19:23

Na quarta-feira, a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou, em discussão única, o projeto de lei que amplia as atribuições da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) na investigação sobre furtos de cabos de energia dos trens e metrôs do Rio. O projeto inclui a investigação sobre furtos envolvendo esse tipo de equipamento de qualquer concessionária de serviço público. A medida segue para o governador do Rio, Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancionar ou vetar.